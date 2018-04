Reina vince la tecnologia, allenamento speciale per lui

Quest’oggi Pepe Reina con i suoi colleghi si è allenato in una maniera insolita.

Sotto il sole caldo di Castel Volturno, i portieri del Napoli hanno svolto una seduta speciale allenandosi non solo con i loro preparatori, Alessandro Nista e Massimo Nenci, ma anche con la macchina sparapalloni.

Tanta fatica ma anche sorrisi e battute per Rafael Cabral, Luigi Sepe e soprattutto Pepe Reina. Quest’ultimo è il protagonista di un video pubblicato pochi minuti fa dal Napoli sul profilo Twitter: il nazionale spagnolo ha parato per ben due volte consecutivi i tiri dello speciale apparecchio.

