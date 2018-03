Remondina: “Jorginho fa gola a tante squadre”

Gian Marco Remondina, ex allenatore di Jorginho al Verona, è intervenuto a Fuori Gara

“In Inghilterra apprezzano tanto i calciatori tecnici e veloci di pensiero. Jorginho sa giocare corto e lungo, recupera palla, corre per novanta minuti, ecco perchè fa gola a tante squadre di Premier League. Ha ancora margini di miglioramento, è cresciuto tanto in personalità e sicurezza. Torreira è un calciatore diverso, ha minor qualità tecnica ma recupera più palloni e “morde” di più. In Nazionale Jorginho deve avere più fiducia e continuità ma soprattutto c’è bisogno di chiarezza tattica, che ora non c’è. Fondamentale sarà la scelta del nuovo ct” .

