Renica: “Anche la Juve ha i nazionali. Il Napoli può vincerle tutte”

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento del Napoli e della corsa scudetto con la Juventus.

“Non credo che il problema del Napoli siano stati i nazionali, Khedira ad esempio con la Juve non sembra che sia stato penalizzato. Il gol di Insigne con l’Inghilterra avrebbe potuto caricarlo ancora di più. Il problema penso sia la Juventus, i numeri sono evidenti, il Napoli sta facendo un campionato stratosferico e l’analisi per colmare il gap con la Juve va fatta su altri parametri. A volte la palla non entri anche quando crei tanto, fa parte del calcio. La Juve è una macchina da guerra praticamente perfetta, ha una rosa ampia con tanta qualità, ha le possibilità economiche per farlo, in più ha lo stadio che è un fattore in più e lo dicono i numeri: quando la Juve gioca in casa non c’è scampo per nessuno. Posso solo immaginare il Napoli in una condizione del genere lo stadio e il pubblico che energia darebbero alla squadra.

Il Napoli è in grado di vincerle tutte le partite che restano alla fine se ritrova l’entusiasmo che l’ha portato a stare in lotta fino ad ora. La Juventus ha delle partite che possono portarle via punti, incontrerà il Napoli, la Roma, l’Inter. Gli azzurri devono farsi trovare pronte perché può succedere di tutto nel calcio, è il bello di questo sport. Squadre che hanno portato via punti al Napoli possono farlo anche con la Juventus. Sarà importante vincere la partita contro il Milan, sarà fondamentale vincere a tutti i costi. Vero è che la fortuna aiuta i forti, ma alcuni a favore della Juventus hanno dell’incredibile: col Milan potevano perdere, con la Lazio hanno vinto all’ultimo minuto. Guai se il Napoli non si facesse trovare pronto”.

