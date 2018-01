Renica: “Koulibaly uno dei migliori, ma Hamsik merita un premio”

Alessandro Renica, ex difensore azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

”Il Verona, prossima avversaria del Napoli, nasconde tante belle qualità. Per il suo obiettivo potrà lottare alla grande. Non ha nulla da perdere, ma se dovesse andar male non rompe nessun equilibrio. Per i veronesi perdere contro il Napoli o contro la Juve può essere normale. Ma attenti a non sottovalutarli! Juve? Ieri in Coppa Italia ha dimostrato per l’ennesima volta di essere una squadra completa anche in panchina. Dovendo fare un’analisi, credo che il Napoli attualmente stia perdendo qualcosina e si ha assolutamente bisogno rinforzi.

Top player? Io credo che un calciatore in estrema crescita nel Napoli sia il giovane Koulibaly. Il regista resta Sarri, ma i suoi calciatori stanno dando il massimo. Dovessi dare un premio oggi lo darei al capitano Marek Hamsik, ultima bandiera rimasta dopo l’addio di Totti.

La situazione ieri del Var dopo il fallo di Khedira e il mancato fischio di Doveri, resta un fatto isolato. Non mi soffermerei assolutamente sul fatto, non poi così grave, anche perché i bianconeri hanno strameritato di vincere a prescindere. Per me comunque quello non era fallo!”