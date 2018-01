Renica: “L’attaccamento dei giocatori del Napoli alla maglia mi ricorda il mio calcio”

Alessandro Renica, ex scudettato con il Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Il Napoli è stato in testa 20 giornate su 22 ma purtroppo esserlo adesso non conta, l’importante è che lo sia a giugno. Il campionato ha dato il suo primo verdetto: sarà corsa a due con la Juventus, sono le squadre più attrezzate rispetto a tutte le altre. Forse la Lazio poteva fare qualcosa in più se non avesse avuto un paio di battute a vuoto.

Napoli miglior difesa del torneo? In Italia vince generalmente chi subisce meno gol, anche se i dati non sono tutto nel calcio. Bisogna sempre considerare che il cammino è ancora lungo e molto dipenderà da quanto il Napoli saprà reagire a eventuali battute d’arresto. La cosa che più mi colpisce di questo gruppo è l’attaccamento di tutti i ragazzi alla maglia azzurra, che mi riporta al mio calcio, al calcio di una volta”.

