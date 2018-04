Alessandro Renica, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte

“Quando si segna all’ultimo minuto ti esce una forza incredibile, quando accadde a me potevo correre ancora per molto nonostante partita era molto tirata e stressante. Sicuramente al Napoli segnare allo scadere avrà dato carica in vista delle prossime partite. Io sono certo che il Napoli vincerà contro la Juve e farà una bella partita. A Napoli amiamo sognare, le vittorie le lasciamo ai ricchi” .

