Rercord di Callejon: Suarez minimizza: “E’ un attaccante, era normale che facesse questo record”

Luisito Suarez ha parlato ai microfoni di un quotidiano iberico del record di callejon che ieri è diventato il miglior marcatore spagnolo della Serie A.

“Sono felice per lui ed è naturale che un attaccante mi abbia superato. Non era un numero così alto, nella mia posizione non segnavo tanti gol, ne feci di più in Spagna. Callejon sta rendendo benissimo da quando è arrivato qui, ma gli spagnoli arrivati in Serie A ai miei tempi, a parte Peirò, non erano attaccanti. E quelli arrivati dopo non hanno avuto la costanza di Callejon. In Serie A è difficile fare gol, ma per un attaccante è normale farlo con regolarità”.