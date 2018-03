Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha rivelato un retroscena sul Napoli, in particolare sul tecnico Maurizio Sarri.

L’allenatore azzurro avrebbe fatto un discorso motivazionale alla squadra, per spingerla a non abbandonare la lotta Scudetto, per continuare a crederci, visto che con 30 punti ancora in palio i giochi non sono affatto chiusi.

Comments

comments