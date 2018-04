Riapre il settore ospiti dello Stadium, alla Juventus non va giù

La Digos ha deciso a sorpresa di aprire il settore ospiti dello Stadium ai tifosi azzurri non residenti in campania ed in possesso di tessera del tifoso

Questa notizia secondo quanto riferisce il Corriere della Sera avrebbe portato disagio in casa Juve:

“Disagio manifestato e giustificato. Il motivo è semplice, deriva dalla preoccupazione che l’annuncio della riapertura possa spingere a Torino anche chi non risponde ai requisiti indispensabili per acquistare il biglietto.

Il rischio è che qualche centinaia di ultrà si presentino comunque davanti ai cancelli dello Stadium, magari arrivando in ordine sparso. Una preoccupazione che, al momento, non pare condivisa dagli agenti della Digos torinese”.

Ed ancora: “I tifosi della Juve ricordano che per loro il San Paolo non ha più aperto, «anche se loro hanno sfasciato il nostro stadio, non noi il loro». Già mille polemiche e una speranza: che non succeda più quello che accadde 5 anni e 4 campionati fa”. (furono devastati i bagni, ndr)”.

