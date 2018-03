Franco Ricciardi, cantante napoletano, è intervenuto a Fuori Gara

“Da napoletano amo la mia città e la mia squadra. Il Napoli sta andando benissimo, ci auguriamo di conquistare questo benedetto scudetto. Non può vincere sempre la Juventus, il calcio stava diventando privo di sorprese, poi per fortuna è arrivato il Napoli di Sarri. Mertens è una grande “voce”, così come Koulibaly: sono i veri leader del Napoli”.

Comments

comments