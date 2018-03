Rifinitura per gli azzurri stamattina a Castel Volturno

Ultima sgambata per i calciatori partenopei prima del match di questa sera.

È il giorno dell’esordio stagionale in Europa League per il Napoli, che stasera alle 21:05 affronterà allo Stadio San Paolo i tedeschi del RB Lipsia, gara valevole per l’andata dei sedicesimi di finale della competizione.

–

Stamane per i calciatori partenopei seduta di rifinitura nel centro tecnico di Castel Volturno agli ordini di Maurizio Sarri e del suo staff, il tecnico a fine allenamento diramerà l’elenco dei convocati. Di seguito il report dell’allenamento di ieri.

La squadra ha svolto torelli nella fase iniziale e poi attivazione a secco, di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico.

