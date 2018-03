Il Napoli questa mattina a Lipsia ha svolto la rifinitura.

La squadra ha fatto poi ritorno all’Hotel INNSIDE dove alloggia. In gruppo anche Dries Mertens nonostante ieri c’era il dubbio legato alla sua caviglia. Se sarà presente questa sera ancora non è certo però vederlo in campo ed allenarsi fa ben sperare, soprattutto per lunedì sera.

