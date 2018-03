RILEGGI IL LIVE Inter-Napoli 0-0. Gara dominata dagli azzurri ma senza concretizzare

Rileggi la diretta testuale di Inter-Napoli.

Per aggiornare premere F5.

22:43 – Termina il posticipo tra Inter e Napoli. Gli azzurri portano a casa un solo punto. Inter che non è mai stata pericolosa, mentre il Napoli ha dominato per tutta la gara.

90′ – Concessi tre minuti di recupero.

89′ – Terzo cambio per il Napoli: fuori Allan, dentro Rog.

86′ – Secondo cambio per il Napoli: fuori Mertens, dentro Milik.

86′ – Terzo cambio per l’Inter: fuori Perisic, dentro Karamoh.

84′ – Ammonito Albiol per fallo di mano.

82′ – Koulibaly resta a terra dopo uno scontro.

80′ – Insigne tira ma Skriniar mette in angolo.

79′ – Bellissimo uno-due tra Mertens e Insigne ma il tiro di Insigne finisce fuori.

78′ – Secondo cambio per l’Inter: fuori Candreva, dentro Valero.

73′ – Pallonetto di Mertens che vede Handanovic fuori dai pali ma palla alta.

70′ – Primo cambio per il Napoli: fuori Hamsik, dentro Zielinski.

69′ – Ancora Mertens ma il suo tiro termoina fuori.

68′ – Mertens tenta di superare la difesa erazzurra ma Miranda chiude.

67′ – Occasione per il apoli con Insigne che riceve palla e tenta un pallonetto ma palla he termina fuori.

66′ – Callejon riceve un bel pallonetto da Mertens ma la difesa nerazzurra riesce a toccare e Handanovic para.

63′ – Primo cambio per l’Inter: fuori Rafinha, dentro.

61′ – Duello tra Perisic e Hysaj, i giocatori dell’Inter chiedono un fallo ma per Orsato non c’è.

60′ – Ammonito Insigne per fallo su Skriniar..

58′ – Occasione per Allan che non ha voluto tirare ma passare per Insigne che tira ma palla allontanata dalla difesa nerazzurra.

54′ – La punizione di Insigne viene fermato dalla barriera.

53′ – Fallo su Mertens e punizione per il Napoli.

52′ – Koulibaly nell’allontabare la palla stava rischiando un autigol per fortuna la palla finisce all’esterno della rete.

51′ – Palla per Insigne che tira ma palla che termina fuori.

48′ – Punizione Inter, Skriniar tocca la palla che finisce sul palo.

21:54 – PARTITI! Inizia il secondo tempo di Inter-Napoli.

21:36 – Termina il primo tempo di Inter-Napoli. Squadre negli spogliatori sul risultato di parità. Gara dove i nerazzurri non riescono ad impostare il gioco mentre gli azzurri hanno dominato e palleggiato di più.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

38′ – Ammonito Gagliardini per fallo su Mertens. Un fallo molto pericoloso sul giocatore azzurro.

36′ – Primo pericolo per il Napoli con Candreva che tira ma la palla termin a fuori.

31′ – Ancora occasione per il Napoli. Callejon al centro riceve palla ma al momento di colpire di testa scivola.

31′ – Callejon recupera palla, mette al centro ma Miranda allontana.

29′ – Insigne viene fermato ma anche questa volta per l’arbitro non c’è fallo.

24′ – Insigne mette palla al centro ma Miranda allontana di testa.

23′ – Palla per Callejon ma palla troppo lunga.

20′ – Mario Rui per Mertens che si posiziona per tirare ma viene fermato, per l’arbitro senza fallo.

17′ – Ammonito Allan per fallo.

15′ – L’Inter reclama un rigore ma il tocco di Hysaj è involontario.

14′ – Mario Rui per Mertens ma Handanovic para.

14′ – Jorginho per Insigne ma non riesce a toccare la palla.

11′ – Fallo di mani ma l’arbitro non ferma il gioco.

11′ – Insigne in area vede Merttens ma il suo tiro viene fermato dalla difesa nerazzurra.

9′ – Napoli in attacco con Allan e Mertens ma il gioco viene fermat per fallo su Brozovic.

7′ – Azione del Napoli dalla sinistra con Rui che vede Mertens, Insigne entra in area riceve palla ma tira male e palla che finice fuori.

6′ – Gioco fermo per un problema al piede per Candreva.

3′ – Insigne tenta un tiro che finisce a lato.

2′ – I tifosi dell’Inter intonano cori razzisti nei confronti dei napoletani.

1′ – Punizione Inter per fallo di Mario Rui.

20:50 – PARTITI! Inizia Inter-Napoli.

20:48 – Un minuti di silenzio in ricordo di Davide Astori.

20:45 – Squadre in campo. Risuona l’inno della Serie A.

20:42 – I 10mila tifosi azzurri si fanno sentire

20:40 – L’Inter festeggia i 110 anni.

20:30 – Le squadre rientrano negli spogliatoi.

20:25 – I tifosi azzurri si fanno sentire, il loro sostegno è tutto per la squadra

20:05 – Squadre in campo per il riscaldamento.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI

INTER

Il Napoli gioca il posticipo in trasferta al San Siro. Gli azzurri sono chiamati a reagire dopo il ko contro la Roma e a continuare a tenersi stretto il primo posto. Dall’altro lato trova l’Inter, avversario che vuole un posto nell’Europa che conta.

Comments

comments