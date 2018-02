RILEGGI IL LIVE: Napoli-Lazio 4-1 (3′ De Vrij; 43′ Callejon; 54′ aut. Wallace; 56′ Zielinski; 72′ Mertens)

Rileggi con noi la diretta testuale di Napoli-Lazio, quarto anticipo della 24^ giornata di Serie A.

90’+2 – E’ finita qui!!! Il Napoli batte la Lazio con una fantastica rimonta e torna in testa alla classifica.

84′ – Ultimo cambio per Sarri: Entra Maggio al posto di Callejon. Applausi per entrambi!

81′ – Cambio per Sarri: Allan lascia il posto a Rog.

76′ – Strakosha miracoloso su Insigne! Tiro a giro dopo il passaggio filtrante di Mertens. Vola il portiere della Lazio.

Gol spettacolare del Napoli! Zielinski lanciato in area con un pallonetto mette a terra, finta e mette una palla deliziosa per l’inserimento di Mertens. Tocco sotto a spiazzare Strakosha in uscita.

72′ – MERTENS!!!! POKER DEL NAPOLI!!!

67′ – Finisce i cambi la Lazio: Lucas Leiva esce, al suo posto Nani.

62′ – Ammonito De Vrij.

60′ – Dopio cambio per la Lazio. Esce Lulic per Lukako, Luis Alberto lascia il posto a Caicedo.

Fortunata deviazione di Zielinski su un tiro dalla distanza di Mario Rui!

56′ – 3-1!!!! 3-1!!! ZIELINSKI! GOL DI ZIELISNKI.

54′ – GOL!!! GOL!!! AUTORETE DI WALLACE! NAPOLI IN VANTAGGIO!

52′ – Radu salva la Lazio!!! Callejon pescato da un lancio con uno dei suoi classici inserimenti. Radu lo anticipa, per poi chiudere sul tap-in di Insigne.

49′ – Insigne vicinissimo al gol!!! Ancora un tiro a giro spettacolare dalla sinistra che esce di un soffio oltre il secondo pallo.

47′ – MERTENS!!! Sbuca alle spalle della difesa della Lazio, eludendo il fuorigioco e spizza il pallone di testa. Parata.

46′ – Subito Insigne! Un tiro a giro dall’interno dell’area è neutralizzato da Strakosha.

21.52 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Il Napoli gioca il primo cambio: Zielinski entra al posto di Hamsik.

45+2 – Finisce il primo tempo. Tafferugli a fine gara tra i giocatori.

45+1 – SARRI ALLONTANATO DALLA PANCHINA. Il tecnico azzurro ha protestato, secondo Banti, eccessivamente su un brutto fallo di Milinkovic-Savic su Albiol

43′ – GOL!!! GOL!!!! PAREGGIO DEL NAPOLI!!! Grandissimo lancio di Jorginho per l’attaccante azzurro che si è trovato da solo davanti a Strakosha. Freddo, segna il gol del pari.

42′ – Lucas Leiva mette giù Mertens. Primo giallo della partita.

37′ – Ottima azione del Napoli che dalla sinistra mette il pallone in area per Insigne, il tiro viene ribattuto da Wallace.

34′ – Insigne ci prova ancora con un pallonetto da lontano, che finisce di poco alto.

29′ – Tiro di Parolo!!! Il centrocampista della Lazio calcia su un cross arretrato di Marusic!

25′ – Unica arma che si sta rivelando efficace sono i tagli dagli esterni con relativo lancio. Mertens lamenta una spinta di Wallace in area di rigore.

23′ – Ancora Insigne! Grande lancio per il numero 24 del Napoli che stoppa e prova un pallonetto a giro che esce di un soffio.

20′ – Insigne ci prova da lontanissimo. Tiro velleitario. Il Napoli non riesce a scardinare la difesa biancoceleste.

15′ – Imbucata per Callejon che si presenta da solo davanti a Strakosha, palla leggermente troppo lunga ed il portiere in uscita neutralizza.

9′ – Ancora pericolosa la Lazio. Passaggio in profondità per Immobile che prende di sorpresa la difesa del Napoli. Koulibaly recupera in extremis e costringe l’attaccante della Lazio sul fondo.

5′ – Il Napoli prova subito a scuotersi, calcio d’angolo però senza esito.

Avvio da brivido per il Napoli, un cross dalla destra viene spizzato dal difensore biancoceleste in allungo, Reina ingannato e Lazio in vantaggio.

3′ – GOL!!! De Vrij sblocca il risultato!

20.50 – FISCHIO D’INIZIO!

20.45 – E scendono in campo!

20.43 – Squadre pronte a scendere in campo. Azzurri con una maglia celebrativa, hanno tutti il numero 31 di Ghoulam.

Il messaggio del Capitano: “Non molliamo mai!”

Non molliamo mai!@officialsscnapoli #forzanapolisempre 💙 A post shared by M_hamsik17 (@m_hamsik17_) on Feb 10, 2018 at 2:55am PST

Le formazioni UFFICIALI di Napoli e Lazio.

Bianchi contro azzurri, QUI le divise di gara.

Benvenuti amici di 100×100 Napoli alla diretta testuale di Napoli-Lazio. Al San Paolo va in scena il quarto anticpio della 24^ giornata di Serie A. Il Napoli deve trovare i tre punti per tornare in testa alla classifica, mentre la Lazio cerca di tornare al successo dopo due sconfitte consecutive.

Comments

comments