RILEGGI IL LIVE – Napoli-Roma 2-4 (6′ Insigne, 7′ Under, 26′ Dzeko, 73′ Dzeko, 79′ Perotti, 92′ Mertens)

Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Roma, valida per la 27^ giornata di Serie A, al San Paolo di Napoli.

Finisce la partita, la Roma vince clamorosamente al San Paolo con un Napoli che ha giocato decisamente meglio dei giallorossi. Ma grandissimo applauso per il pubblico che appena fischiata la fine delle ostilità alza il coro in favore dei giocatori azzurri. Il pubblico ci crede, il campionato non è finito qua. Grazie di essere stati con noi.

93′ – Finisce qui. La Roma sbanca il San Paolo.

92′ – Mertens piazza il pallone a filo palo! Accorcia le distanze il Napoli, ma troppo tardi.

90′ – Tre minuti di recupero.

87′ – Ultimo cambio per Di Francesco: entra El Shaarawy al posto di De Rossi.

85′ – Ammonito Dzeko.

82′ – Sciocchezza di Pellegrini che lancia all’indietro per Allison. Punizione a due in area. Ma il tiro di Mertens finisce su Florenzi. Gira tutto storto stasera agli azzurri.

80′ – Ed esce proprio Perotti: quando si dice il destino, l’argentino destinato ad uscire, segna, poi esce, dentro Pellegrini.

Ancora un’azione d’attacco per la Roma, un cross senza pretese dalla sinistra trova il colpo di tacco senza senso di Mario Rui che praticamente mette il pallone sul dischetto del rigore, Perotti, in corsa, sfonda la porta.

79′ – PEROTTI!!!! La Roma dilaga! Sciocchezza inaudita di Mario Rui!

76′ – Ancora Allison miracoloso su Insigne! Magia del capitano azzurro che supera Florenzi, entra in area e tira, ma il portiere giallorosso neutralizza due volte la conclusione.

75′ – Torna in campo Milik: Sarri gioca il tutto per tutto: 4-2-4, il polacco entra al posto di Jorginho.

Splendido gol di Dzeko che segna una doppietta. Gran tiro di sinistro a giro dopo un’azione di contropiede della Roma. L’attaccante bosniaco riceve palla molto defilato sulla destra, controlla e al limite dell’area piazza il tiro a giro sul secondo palo.

73′ – DZEKO! Ancora lui. La Roma se ne va.

70′ – Cambio anche per Di Francesco: esce Under per fare spazio a Gerson.

65′ – INSIGNE!!!! Sfiora il gol del pareggio con il tiro a giro, esce di un soffio dopo un gran controllo al limite dell’area. Sono 20 i tiri del Napoli, 12 solo nello specchio della porta, ma la Roma è in vantaggio.

64′ – Primo cambio per il Napoli: entra Hamsik al posto di Zielinski.

59′ – PALO!!!! Sugli sviluppi del calcio d’angolo il Napoli prende un palo!!!

58′ – Miracolo di Allison! Napoli che assedia la metà campo della Roma, Callejon mette in mezzo, palla messa fuori, Zielinski serve Insigne che tira di prima, basso, sul primo palo, ma ci arriva il portiere.

55′ – Doppio giallo: ammoniti Mertens e Fazio che hanno battibeccato dopo il fallo del belga sul difensore della Roma.

50′ – Grande azione del Napoli, Jorginho apre per Mario Rui sulla sinistra, palla al limite dell’area per Mertens ma il suo tiro viene rimpallato. Sul rimpallo arriva da destra Callejon che non può non tirare, palla che si impenna sopra la traversa.

21:50 – SI RIPARTE!

45′ – Senza recupero, finisce il primo tempo. La Roma rimonta lo svantaggio iniziale e va al riposo in vantaggio.

41′ – Ancora un’occasione di Insigne che viene servito in area da Callejon. Lo spagnolo, lanciato bene sulla destra da un lancio di Mertens, la mette in mezzo ma il tiro di prima di Insigne è centrale, sul portiere.

39′ – Il Napoli sfrutta male un calcio di punizione sulla destra, all’altezza della trequarti. Il ritmo si è abbassato drasticamente, gli azzurri sembrano aver accusato lo svantaggio ma il merito della poca efficacia del Napoli è della Roma che ha abbassato in modo netto il proprio baricentro.

31′ – Mertens scatta sul filo del fuorigioco su un passaggio lungo di Jorginho, prova il diagonale rasoterra sul secondo palo, palla che finisce di un soffio oltre il palo. C’è stata deviazione di Manolas, angolo.

Colpo di testa del Bosniaco su un cross dalla destra. Anticipati i difensori azzurri e palla depositata alle spalle di Reina.

26′ – DZEKO!!! La Roma passa in vantaggio.

24′ – Ancora Insigne! Grande aggancio sul lancio, si porta sulla sua mattonella e va vicino ad un gol da cineteca!

19′ – Ci prova Insigne dalla lunga distanza! Ma il tiro del capitano azzurro viene neutralizzato dal portiere della Roma.

17′ – DOPPIA OCCASIONE PER IL NAPOLI!!! Insigne colpisce di prima sul passaggio di Callejon in mezzo (innescato da Jorginho grazie al suo solito taglio), grandissima parata di Allison. Sulla ribattuta ci arriva Zielinski, ma viene murata la sua conclusione.

14′ – Dopo una prima fase incredibilmente intensa, le squadre hanno rallentato il ritmo. Il Napoli prova ad innescare le punte con il suo giro palla, la Roma molto attenta nelle coperture.

9′ – Prima Insigne, poi Zielinski, ora Mertens, il Napoli attacca la Roma. Il belga tenta un tiro a giro che finisce alto.

Incredibile botta e risposta tra le due squadre! Insigne segna dopo un assist dalla sinistra di Mario Rui. Poi gli azzurri perdono un pallone sul possesso successivo e si scatena il contropiede di Under che è bravo e fortunato, il suo tiro trova la deviazione di Mario Rui, la palla si impenna in un pallonetto imparabile per Reina.

7′ – UNDER!!!! Immediato il pareggio della Roma!

6′ – INSIGNE!!!!!!!!!!! GOL!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!!!!

3′ – Insigne lanciato in campo aperto, spara un pallone docile tra le braccia di Allison.

2′ – Prima palla gol per la Roma! Recupera palla nella metà campo del Napoli, Nainggolan mette in mezzo, Perotti da distanza ravvicinata ci prova di testa ma il pallone finisce alto.

20:48 – FISCHIO DI MASSA, COMINCIA LA PARTITA!

20:44 – Le squadre scendono in campo, pronte per il calcio d’inizio!

20:09 – I giocatori del Napoli scendono in campo per il riscaldamento.

Tutto pronto negli spogliatoi del San Paolo, ecco le foto delle divise con cui scenderanno in campo le due squadre: QUI!

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli e Roma.

Benvenuti amici di 100×100 Napoli alla diretta testuale di Napoli-Roma, partita decisiva per la corsa scudetto soprattutto vista la vittoria della Juventus all’ultimo minuto all’Olimpico contro la Lazio. I bianconeri si trovano a -1, attendendo chiaramente il risultato di questa gara ed il recupero della partita contro l’Atalanta. La squadra di Sarri viene da un filo impressionante di vittorie consecutive e, nonostante l’eliminazione dall’Europa League, hanno mostrato di essere in un grande momento di forma. Tuttavia la Roma, nonostante un periodo di crisi di gioco, ha perso solo una volta fuori casa e si presenta al San Paolo con tutte le intenzioni di ritrovare i tre punti in campionato dopo la sconfitta contro il Milan e rilanciarsi per la corsa ad un posto Champions.

