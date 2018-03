RILEGGI IL LIVE – Hasenüttl: “Domani ci vuole concentrazione. Sarà una bella serata”

Diretta testuale della conferenza stampa di Hasenüttl, tecnico del Lipsia, e del terzino Laimer.

18.02 Termina la conferenza stampa.

18.00 Come si ferma Insigne? Farò del mio meglio per farlo, è un giocatore molto forte, con grande qualità, gli starò il più vicino possibile, ma tutta la squadra dovrà dare il massimo.

17. 59 Prende parola Laimer: “Ho giocato tanto nel Salisburgo, ma sono concentrato sulla partita di domani. Magari dopo il nostro match guarderò la mia ex squadra”.

17.58 Che atmosfera troverà il Napoli alla Red Bull Arena? Abbiamo venduto circa 36mila biglietti, qui c’è sempre una bella atmosfera, tanto supporto dai nostri avversari: è bello vedere queste scene e sono sicuro che domani vivremo una grande serata.

17.55 Napoli come il Dortmund di Klopp? Si, mancava in Italia una squadra anti-Juve, ma ultimamente ci sono squadre che le danno del filo da torcere: il Napoli sta giocando benissimo, bisogna vedere se resisterà fino alla fine. Ma una maggiore competizione fa bene al campionato.

17.53 Forsberg? Deve recuperare, lo stiamo facendo rientrare gradualmente: non so se potrà essere titolare già domani contro il Napoli, più probabile che lo sia domenica.

17.52 Quale competizione più importante? Entrambe, sicuramente vogliamo far bene in Europa League e domani sarebbe ottimo chiudere subito i giochi per poi concentrarci sul campionato. Stiamo avendo un periodo infernale, giocando ogni tre giorni, ma quando ci riposeremo diremo la nostra.

17.49 Atteggiamento diverso del Napoli? All’andata questa brutta prova del Napoli non si è vista, anzi: dal gol e dai festeggiamenti sembrava che ci tenessero parecchio. Per noi non sarà facile, non daranno per scontata questa partita.

17.47 Vittoria all’andata merito nostro o demerito del Napoli? Loro potrebbero non aver giocato benissimo, ma è stata una bella partita, molto equilibrata, con gli azzurri che erano passati anche in vantaggio.

17. 45 Importanza dell’Europa League? Ci piace giocare in questa competizione, vogliamo rappresentare bene la Germania: siamo riusciti a rimanere in Europa e in questa coppa ci sono squadre di gran livello.

Infortunio di Keita e Orban? Sostituire Orban è difficile, ma potremmo far giocare Konatè; per quanto riguarda Naby, lui è un giocatore che fa la differenza: il suo infortunio non è grave ma non vogliamo rischiare. Siamo preparati molto bene per la partita di domani, ma dobbiamo stare attenti: il Napoli avrà sicuramente imparato tanto dalla gara d’andata.

17.40 A Francoforte abbiamo fatto una buona partita per 30 minuti, non è bastato per vincere: domani sarà una partita altrettanto difficile ed essendo la nostra prima in casa in Europa League, speriamo di far bene.

Dopo l’andata, la nostra posizione è di vantaggio, ma il Napoli ha tanta qualità e domani ci sarà anche Mertens. Percentuali? Non voglio parlarne, dobbiamo essere concentrati e qualificarci per il prossimo round. Differenze tra Italia e Germania? Non so fare molte differenze, visto che non ho visto molto: a Napoli ho visto uno stadio abbastanza vecchio, ma posso dire che il calcio italiano è meglio di quanto si dica.

17.34 Come ci sentiamo? Mi aspetto tanto dal Napoli domani, sono venuti con la miglior squadra e proveranno a ribaltare il risultato. Noi dovremo essere attenti e imporre il nostro gioco.

17.32 Chi può giocare? Oggi non si sono allenati Keita e Orban, ma sono tornati Bruma e Kevin Kampl.

Non vediamo l’ora di giocare contro un grande avversario, sarà una partita molto interessante.

17.30 Inizia la conferenza stampa.

