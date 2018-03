RILEGGI IL LIVE – La conferenza stampa di Hasenüttl e Poulsen

Rivivi la diretta testuale della conferenza stampa pre Napoli-Lipsia, dell’allenatore e dell’attaccante della squadra tedesca.

17.59 Termina la conferenza stampa.

Hasenüttl: “Speriamo di vincere, ci fidiamo del nostro modulo. Somigliamo più al Napoli o alla Juve? Credo che siamo molto più simili agli azzurri come modo di giocare”.

“Non abbiamo paura del San Paolo, è uno stadio di tradizione ma non ci fa paura: può essere, anzi, un’ulteriore motivazione.

La parola passa a Poulsen: Se mi piacerebbe giocare in azzurro? Al momento non ci penso, è sicuramente una grande squadra ma ora penso al Lipsia. Sarà la partita di domani a dirci se saremo favoriti o meno”.

Puntiamo tutto sull’Europa League. Anche in Bundesliga possiamo dire la nostra, pur essendoci un notevole distacco, ma in Europa vogliamo vincere.

Quale giocatore toglierei al Napoli? Sicuramente Insigne, Mertens e Koulibaly. C’è rispetto reciproco con il Napoli. Aver affrontato squadre importanti ci da fiducia, ci spinge a volere il meglio.

Hasenüttl: “Non siamo ancora sicuri della presenza di Forsberg. Vedremo domani quale sarà la miglior decisione da prendere”.

Poulsen: “L’esperienza in Champions sicuramente ci aiuterà. Dobbiamo fare del nostro meglio”.

Di nuovo il tecnico: “Domani sarà importantissimo fare gol, visto che, se dovessimo riuscirci, metteremmo la partita su un binario diverso”.

“Domani cercherò di dare il massimo, ovviamente, mettendo in campo tutto quello che abbiamo preparato per questa partita”.

17.45 La parola passa a Poulsen.

Demme in campo? Dipende dal modulo, la mia squadra si abitua spesso a cambiare: i miei giocatori sono bravissimi ad adattarsi. Vedremo come interpreteremo e come si metterà la partita.

Maradona è un pezzo di storia, soprattutto in questa città, ma non è la nostra prima motivazione: ciò che più ci affascina e motiva è affrontare la capolista in Serie A, giocare contro questa grandissima squadra.

La nostra è una società giovane, non abbiamo una grande storia: anche in questo siamo simili, visto che non abbiamo grandissima esperienza europea.

Sarri guarda le nostre partite? Spero abbia visto le più belle. Quella di domani lo sarà senza dubbio, visto che il Napoli ha tanti punti in comune con noi.

Napoli che punta più sullo Scudetto? Non pensiamo assolutamente che domani ci regalino la partita, non si sottovaluta nessun impegno a questi livelli.

Il Napoli ha tanti giocatori: per fortuna non ci sarà Mertens. Ma anche Insigne è molto forte, ma Sarri ha il merito di aver tirato fuori il meglio dai suoi calciatori. Si tratta di una squadra forte in entrambe le fasi, che merita tanti complimenti.

Mi aspetto una partita intensa, contro un avversario forte. Ci siamo preparati al massimo e puntiamo a raggiungere il nostro obiettivo anche domani“.

17.30 Inizia la conferenza stampa del tecnico del Lipsia, Ralph Hasenüttl, accompagnato dall’attaccante Yussuf Poulsen.

Comments

comments