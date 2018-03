Rileggi Live-Napoli-Genoa 1-0 (72’Albiol)

Gentili lettori benvenuti al live di Napoli-Genoa:



Finitaaaaaaaaa!! Napoli batte Genoa 1 a 0

Concessi 3 minuti di recupero

87′ Clamorosa occasione per il Napoli! Milik serve Insigne che scavalca Perin con un pallonetto, salvataggio sulla linea del difensore del Genoa

85′ Terza ed ultima sostituzione per il Napoli, entra Rog al posto di Callejon

81′ Seconda sostituzione nelle fila del Napoli, fuori Mertens dentro Arkadiusz Milik

78′ Terzo ed ultimo cambio nel Genoa, fuori Lazovic dentro Giuseppe Rossi

72′ GOOOOOOOOOOOOOOOOAAALLLLL!!Raul Albiol su calcio d’angolo porta il Napoli in vantaggio!

67′ Secondo cambio nel Genoa, entra Rigoni al posto di Pandev

65′ Ripartenza pericolosissima del Genoa che porta al tiro di Taarabt, Reina blocca in sicurezza

60′ Cambio nel Genoa, entra Taarabt al posto di Lazovic

58′ Ripartenza pericolosa del Genoa, cross sul secondo palo per Rosi che fa la sponda per Pandev che calcia fuori

53′ Mertens cerca il pallonetto, pala fuori

51′ PALO CLAMOROSO DI MERTENS!

Tutto pronto, iniziato il secondo tempo

44′ PALO clamoroso di Insigne sugli sviluppi di un corner!

39′ Occasione CLAMOROSA per ALLAN che si divora il goal a pochissimi metri dalla porta

34′ Brivido per i tifosi azzurri, Genoa vicinissimo al goal su calcio d’angolo. Colpo di testa di Spolli fuori di un niente

20′ Problemi per Hamsik, al suo posto entra Zielinski

15′ Occasione clamorosa per il Napoli con Mertens che in area di rigore calcia da posizione defilata, pallone che esce, in mezzo c’era liberissimo Callejon

13′ Tiro pericolosissimo di Dries Mertens dal limite dell’area, palla fuori di pochissimo

11′ Percussione pericolosissima di Lazovic che da destra si accentra ed entra in area di rigore, calcia sull’esterno della rete

8′ Calcio d’angolo insidioso calciato da Mario Rui, la palla termina sul fondo

Iniziata Napoli-Genoa

20: 45: tutto pronto al San Paolo, sta per iniziare la partita

20:44: Le squadre scendono in campo

20:39: Striscione in Curva A “Per noi nulla è cambiato, rabbia e sudore fino all’ultima di campionato” poi parte il coro “saremo sempre con te e non ti lasceremo mai”

20: 35: Squadre pronte a scendere in campo, lo speaker annuncia le formazioni

20:09: In campo anche i giocatori genoani per il riscaldamento

20: 07: Scendono in campo gli azzurri per il riscaldamento

20:00: Intanto scendono in campo i portieri delle due squadre per il riscaldamento.

19: 50: Un San Paolo al momento tuttaltro che pieno, il settore più numeroso è la Curva B superiore.

