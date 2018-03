RILEGGI IL LIVE – Napoli-Lipsia 1-3 (51′ Ounas, 62′ Werner, 73′ Bruma, 93′ Werner)

Rileggi la diretta testuale di Napoli-Lipsia.



L’arbitro fischia la fine. Un bruttissimo Napoli perde, meritatamente, contro il Lipsia, compromettendo la qualificazione. Servirà un’impresa agli azzurri per ribaltare il risultato.

93′ Tris del Lipsia: contropiede micidiale condotto da Forsberg e finalizzato da Werner, che calcia sul primo palo.

91′ Sgroppata di Maggio che crossa per Callejon: colpo di testa dello spagnolo deviato da un difensore e palla che termina in angolo.

90′ Tre minuti di recupero.

88′ Scivolone di Zielinski che favorisce la ripartenza tedesca, portata avanti da Werner: l’attaccante prova a servire sulla corsa Kampl, ma il passaggio è troppo lungo.

88′ Ammonito Mario Rui.

86′ Esaurisce le sostituzioni Hasenüttl: entra Diego Demme al posto di Keita.

81′ Fuori Poulsen, autore di un’ottima partita, dentro Augustin: secondo cambio nelle fila dei tedeschi.

79′ Primo cambio per il Lipsia: esce Bruma, sostituito da Forsberg, che non giocava dal 2 dicembre a causa di un’infortunio.

79′ Ammonito Koulibaly per un fallo su Poulsen.

73′ Vantaggio del Lipsia. Sabtizer va in profondità da Poulsen che, tenuto in gioco da Maggio, scatta indisturbato verso la porta e arrivato davanti a Reina la appoggia a Bruma, che deve solo spingere in porta.

70′ Clamorosa occasione per il Napoli. Taglio di Callejon che scarica per Insigne che viene anticipato da Laimer, ma un rimpallo favorisce l’attaccante azzurro, che però si fa ipnotizzare da Gulacsi.

68′ Ripartenza pericolosa del Lipsia, Werner entra in area e la mette bassa per Sabitzer: il suo tiro viene ribattuto.

62′ Gol del Lipsia. Bruttissima palla persa da Diawara, Kampl si invola sulla destra ed effettua il cross basso: velo di Poulsen che lascia a Werner, che controlla e insacca.

61′ Sarri si gioca anche il terzo cambio, sostituendo l’autore del gol, Ounas, con Allan.

59′ Sugli sviluppi del corner, cross di Sabitzer dalla destra, Werner salta più in alto di tutti e colpisce di testa, senza però trovare la porta.

58′ Keita prova il destro da fuori: palla deviata in angolo!

57′ Reina! Werner avanza e serve in profondità Poulsen, il portierone spagnolo, con un’ottima uscita, gli nega la gioia del gol!

53′ Doppio cambio per il Napoli: Insigne e Mario Rui prendono il posto, rispettivamente, di Hamsik e Hysaj.

51′ GOL DEL NAPOLI! Ounas! Splendida imbucata di Rog che serve il franco-algerino, che controlla e con un bel diagonale batte impagabilmente Gulacsi. 1-0!

50′ Altra occasione per il Lipsia: Werner stoppa col destro e conclude di sinistro. Fuori!

49′ Cross basso di Lamier, sul quale si avventa Sabitzer in scivolata: palla fuori di poco.

47′ Altro schema da palla inattiva per i tedeschi, bella palla di Keita che trova Poulsen in area: l’attaccante viene chiuso da Rog.

46′ Nessun cambio per le due squadre, al via la ripresa!

Partita tutto sommato equilibrata, con le due squadre che hanno giocato alla pari e a viso aperto, senza riuscire a trovare il guizzo vincente.

45′ Senza recupero, si chiude la prima frazione di gioco.

42′ Kampl mette al centro dalla sinistra, Bruma riesce appena a toccare: ne esce una cosa a metà tra un tiro e un passaggio per Poulsen, su cui l’attaccante non arriva.

41′ Werner allarga per Bruma che scarica dietro verso Keita: tentativo debole e centrale, che non crea problemi a Reina.

33′ Bel servizio di Ounas per Zielinski, che prova a mettere al centro, trovando un’altra deviazione.

31′ Orban mette fuori un cross dalla destra, Zielinski calcia al volo di sinistro ma trova una deviazione.

28′ Triangolazione quasi involontaria tra Laimer e Sabitzer, con il terzino che arriva alla conclusione ma viene disturbato da Rog: qualche dubbio sull’intervento del croato.

26′ Splendida azione dei tedeschi sulla destra, con Sabitzer che arriva al cross. Reina esce e anticipa tutti.

25′ Schema da calcio d’angolo del Lipsia che porta alla conclusione Keita, che però calcia altissimo.

24′ Azione solitaria di Werner che arriva alla conclusione dal limite: deviazione e calcio d’angolo.

19′ Percussione di Rog che non serve Ounas, libero a destra, ma attende il taglio di Callejon: conclusione dello spagnolo che viene deviata in angolo da Gulacsi.

18′ Lancio di Upamecano che trova Poulsen, l’attaccante resiste al rientro di Tonelli e calcia in porta: esterno della rete!

13′ Sul ribaltamento di fronte, Poulsen calcia dalla sinistra, Reina blocca in due tempi.

13′ Errore clamoroso di Upamecano, che con un retro passaggio serve Callejon: lo spagnolo scarica per Zielinski che controlla male, ma la palla arriva a Hamsik, il cui tiro viene respinto.

11′ Zielinski abbattuto sulla sinistra: il calcio di punizione, però, è battuto male da Diawara.

7′ Bella azione sulla sinistra, con Hysaj che va al cross dal fondo, ma la palla viene allontanata da Upamecano.

3′ Sul corner seguente, ancora Werner prova la battuta al volo: blocca Reina.

2′ Prima occasione per il Lipsia: palla dentro per Werner dalla sinistra, l’attaccante da due passi trova una deviazione. Calcio d’angolo.

21.06 È del Napoli il primo possesso, Callejon da il via al match.

21.03 Tutti in campo, risuona l’inno dell’Europa League.

21.00 Squadre ancora nel tunnel.

20.35 San Paolo che si presenta semivuoto, con pochi tifosi presenti, soprattutto, nei Distinti e in Tribuna. Si sentono, invece, i tifosi del Lipsia, presenti nel settore ospiti.

20.30 Entrano in campo anche gli azzurri

20.25 Ecco l’ingresso in campo dei calciatori del Lipsia, pronti per il riscaldamento: ovazione per loro dal settore ospiti.

