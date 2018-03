Rinnovo Jorginho, ADL non va oltre una certa soglia. E intanto a Manchester…

Il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto sul rinnovo contrattuale di Jorginho.

La trattativa, al momento è ferma: De Laurentiis non vuole offrire al regista più di 2.5 milioni. Nel frattempo, lo stesso patron azzurro si starebbe cautelando, bloccando l’uruguaiano Lucas Torreira, di proprietà della Sampdoria. Da valutare, dunque, la permanenza di Jorginho, considerando anche che ci sono tante squadre sulle sue tracce, soprattutto in Premier League: secondo il quotidiano torinese, sarebbe pronto un derby di mercato a Manchester per accaparrarsi il regista, su una base di quaranta milioni.

