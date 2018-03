Rinnovo Sarri, ADL aspetta la risposta entro domenica

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis incontrerà Sarri quanto prima per discutere del rinnovo:

“Sarri probabilmente incontrerà Aurelio De Laurentiis quanto prima per avviare la discussione sulla parte economica del contratto e sulla clausola che lo compone. Prima di domenica, giorno della sua partenza per Los Angeles, il presidente vorrà sapere dal suo allenatore che intenzioni ha, se ha offerte da altri club e se potrà avviare la programmazione per la prossima stagione”.

