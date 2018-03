Riparte il Barcellona, mentre Bayern e PSG continuano la marcia trionfale

Il riassunto delle gare del week-end dei principali quattro campionati europei.



La Liga (24°giornata) – Dopo due pareggi il Barcellona torna alla vittoria, i catalani espugnano il campo dell’Eibar (2-0) e non rischiano ulteriori diminuzioni del vantaggio (+7) sull’Atlético Madrid che vince 2-0 sull’Athletic Bilbao. Dietro la banda di Simeone tiene testa il duello fra Valencia e Real Madrid, con i valenciani che resistono al terzo posto (grazie al 2-1 a Malaga), nonostante il 5-3 delle merengues a Siviglia sul Betis. Ancora una vittoria per il Siviglia di Montella che vince 2-1 in casa del Las Palmas e sorpassa al quinto posto il Villarreal (1-1 a Barcellona con l’Espanyol).

FA Premier League (pausa) – Il campionato ha osservato un turno di riposo e riprenderà nel prossimo week-end con la 28° giornata. Queste le prime posizioni della classifica: Manchester City 72, Manchester United 56, Liverpool 54, Chelsea 53, Tottenham 52, Arsenal 45, Burnley 36.

1. Fußball-Bundesliga (22°giornata) – Continua sempre indisturbata la meravigliosa marcia trionfale del Bayern Monaco che vince in rimonta 2-1 in casa del Wolfsburg (gol di Wagner e Lewandowski); i bavaresi allungano a +19 sul secondo posto occupato dal Borussia Dortmund (1-0 a Mönchengladbach) e mantengono a 21 punti di distanza il Leverkusen terzo (vittorioso 2-1 in trasferta sull’Amburgo). Giocheranno invece stasera i prossimi avversari del Napoli, l’RB Lipsia è ospite dell’Eintracht Francoforte, che in caso di vittoria lascerebbe il sesto posto e sorpasserebbe proprio la squadra della Red Bull.

Ligue 1 (25°giornata) – Sempre inarrestabile e stellare il cammino del PSG che vince 5-2 sul Racing Strasburgo (doppietta anche di Cavani) e mantiene 12 punti di vantaggio sul Monaco (4-0 in casa sul Digione con esordio record di Pellegri). I biancorossi restano al secondo posto e mantengono a distanza il Marsiglia vittorioso 1-0 sul Bordeaux. Buon pareggio (1-1) per il Nantes di Ranieri, la squadra del tecnico romano ha pareggiato 1-1 in casa del Nizza di Balotelli, che perde il confronto-gol con l’argentino Emiliano Sala ancora in rete.

