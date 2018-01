Riparte la Serie A, domenica di big-match per il 21°turno

Con il lunch-match fra Atalanta e Napoli dopodomani torna il campionato dopo la sosta invernale.

Atteso, bramato e invocato. Una sola settimana di stop e i calciofili stavano per impazzire, tutto risolto, dopodomani riparte il campionato di Serie A. Ad aprire le danze ci penseranno domenica alle 12:30 Atalanta e Napoli, sfida di alta quota con la capolista che cercherà di sfuggire alla maledizione della Dea di Gasperini che ha battuto gli azzurri 3 volte negli ultimi 4 incontri.

–

Alle 15 invece ricco menù con ben sei sfide. Occhi puntati in primis sulla Lazio che all’Olimpico sfiderà il Chievo Verona di Maran, i biancocelesti cercano punti per confermarsi sempre più nel quartetto di testa. Interessante invece la sfida fra Sampdoria e Fiorentina, così come quella che vede il nuovo di Torino di Mazzarri andare a sfidare a Reggio Emilia il Sassuolo.

L’Udinese invece ospita la Spal, mentre il redivivo Benevento cercherà nuovi miracolosi punti in casa del Bologna approfittando dello scontro diretto fra Crotone ed Hellas Verona.

–

Alle 18 invece il Milan entra nell’arena del Cagliari per ritrovare fiducia e nuovi gradini da scalare in classifica. Un match che farà da apripista al posticipo serale di San Siro fra Inter e Roma. Spalletti vuole tornare alla vittoria contro la sua ex squadra che vive un momento no. I giallorossi, frastornati da un filotto negativo, stanno vivendo anche con poca tranquillità il calciomercato: Džeko ed Emerson potrebbero approdare al Chelsea per oltre 50 milioni, dando il là ad una vera smobilitazione.

–

Chiusura di turno alle 20:45 del lunedì con la Juventus che, conoscendo da ben 36 ore il risultato del Napoli, sfida il Genoa fra le mura amiche per continuare la rincorsa agli azzurri.