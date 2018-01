Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

“L’allenamento è iniziato in ritardo, prima c’è stata una riunione tecnica. Sarri ha voluto esserci nonostante la febbre, ieri non ha partecipato alla presentazione del film di De Laurentiis per guardare le partite del Verona, ma oggi ci teneva a guidare l’allenamento”.