Rizzoli: “Nuovi supporti tecnologici per il fuorigioco”

Nicola Rizzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Football Club:

“Interviste agli arbitri dopo la partita? Non possiamo rilasciare interviste, da regolamento, fino a quando non si è espresso il Giudice Sportivo. Il giudizio che viene dato ad un arbitro è molto complesso, ma non viene abbassato se consulta il VAR. Solo una chiamata a squadra per VAR? Non ha senso, perchè ogni situazione viene visionata ogni volta come minimo con il silent check. Le simulazioni sono da combattere, non con i regolamenti, ma con la cultura. Il fallo di mano è la cosa più complicata? È la cosa più complicata dal punto di vista del regolamento, l’arbitro deve riuscire a capire l’intenzione di chi lo commette. Andare a vederli tutti? Sì, anche se l’obiettivo è intervenire il meno possibile.

Quanto toglie il VAR all’arbitro? Non ho incontrato resistenze, stiamo lavorando per fare un cambiamento importante. È una questione di mentalità e di lavoro di squadra. Il rapporto fra arbitro e VAR deve avere la stessa filosofia di approccio, è una squadra che cambia e che adesso ha un supporto tecnologico”.

