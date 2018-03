Roberto Baggio: la Serie A celebra il suo compleanno

Come si evince dalla sua biografia pare che il papà gli volesse trasmettere la passione del ciclismo ma lui, Roberto Baggio, aveva il calcio nel sangue. Inizia a giocare nella squadra della sua città. All’età di 15 anni passa al Vicenza, in serie C aiutando la squadra a salire in serie B. Alla serie A non sfugge il talento di Roberto: viene ingaggiato dalla Fiorentina. Da quel momento la sua carriera può soltanto prendere il volo, e cosi è stato: Juve, Milan, Bologna, Inter, Brescia e soprattutto la Nazionale.

Oggi il profilo twitter della Serie A celebra il suo compleanno: 51 candeline per il “Divin Codino”, pallone d’oro nel 1993.

