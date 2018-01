L’avventura di Bruno Peres alla Roma potrebbe terminare.

Il difensore, secondo quanto riferisce Sky Sport, potrebbe approdare al Benfica. Le due società si ncontreranno per discutere ed è previsto un viaggio in Portogallo per trattare.

La Roma offre un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni più bonus. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Gedson Fernandes a cui la Roma piace.