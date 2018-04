Roma, Di Francesco: “Non dobbiamo pensare alla Champions, testa al Genoa”

L’Allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa:

“Dobbiamo pensare solo al Genoa perché sarà una partita molto complicata contro una squadra che subisce pochissimi gol da quando è arrivato Ballardini. Non dobbiamo pensare ad altro, cambierò qualcosa per mettere gente fresca e per centrare la vittoria.

Under e El Shaarawy? Non voglio parlare della formazione, stanno bene e sono pronti a giocare. Schick? E’ cresciuto tantissimo, anche se nel derby ha fatto peggio rispetto al Barcellona, forse ho sbagliato io a rimetterlo subito. Sta crescendo tantissimo comunque, gli manca solo il gol e quando si sbloccherà si toglierà tante soddisfazioni.

Dzeko? Lo ritengo fondamentale per il nostro modo di giocare e per questo penso che anche domani sarà della partita. La vittoria di domani è importantissima.

Se pensiamo ancora al Barcellona? Non abbiamo affrontato il derby come se fosse una passeggiata. La gara era difficile e i nostri avversari avevano tanta rabbia. Non era una partita facile, siamo stati forse meno bravi di loro ma non possiamo dire che la squadra stesse ancora pensando al Barcellona.

Liverpool? Chiaro che l’appeal della Champions sia maggiore, ma noi pensiamo solo al Genoa”.

Comments

comments