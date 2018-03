Roma, Di Francesco: “Problema più mentale che fisico, è colpa mia”

L’Allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Roma-Milan:

Noi dobbiamo chiedere di più, basta alibi, sono l’allenatore e mi assumo la responsabilità.

Il primo tempo abbiamo fatto bene, è mancata un po’ di qualità davanti, dopo il goal ci siamo disuniti, dobbiamo crescere da un punto di vista mentale.

Non dobbiamo abbatterci perchè la qualificazione in champions è ancora alla portata, ma non con questa prestazione, sono mancate le individualità.

Ci alleniamo con grande intensità ma non riusciamo a portarla in partita, non credo sia un problema solo fisico ma mentale, per questo la colpa è mia.

Comments

comments