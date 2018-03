Roma, il raccattapalle perdona Ferreyra: “E’ stato un gesto di rabbia”

Ieri sera durante la gara tra Roma e Shakhtar il raccattapalle giallorosso è stato spinto sui tabelloni pubblicitari da Facundo Ferreyra.

Matteo Cancellieri, il raccattapalle, ha perdonato il giocatore e su Instagram ha scritto: “E’ stato solo un gesto di rabbia incontrollata da parte del giocatore. È un essere umano anche lui. Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati. Tutto bene per fortuna.

Voglio congratularmi con tutta la Roma per la meritata qualificazione ai quarti di Champions. Allo stesso tempo, voglio esprimere le mie scuse per la reazione che ho avuto col raccattapalle durante la partita. Ho avuto l’opportunità di scusarmi personalmente a fine partita, ma vorrei estendere le scuse a tutti i giallorossi cui auguro buona fortuna in Champions”.

Fonte foto: gazzetta giallorossa

Comments

comments