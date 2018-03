Roma, le ultime verso la trasferta di Napoli

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, prepara la prossima sfida di campionato contro il Napoli.

I giallorossi dovranno fare a meno di Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio dalla gara contro il Milan: per questo l’allenatore si affiderà a De Rossi e Strootman, sperando di recuperare Nainggolan; il belga oggi non si è allenato, essendosi sottoposto a un intervento ad un dente (contro i rossoneri gli era saltato un incisivo a causa di una gomitata di Kessiè), ma dovrebbe farcela per il San Paolo. Potrebbe tornare tra i convocati Gonalons, assente da quasi due mesi. Spazio dal primo minuto per Florenzi, Dzeko e, forse, El Shaarawy.

Intanto Monchi è tornato da Boston, dove era stato per confrontarsi con Pallotta. Il presidente ha ribadito la fiducia in Di Francesco e nei giocatori, almeno fino a maggio. Poi lo spagnolo avrà carta bianca, a prescindere dalla qualificazione in Champions League. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

