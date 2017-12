Roma miglior difesa del campionato ma quarta in classifica, Genoa un muro in trasferta

La squadra di Di Francesco malgrado abbia la miglior difesa del campionato, in classifica è alle spalle della capolista Napoli, della Juventus e anche dell’Inter.



Considerando che il 23 gennaio ci sono da recuperare Sampdoria-Roma e Lazio-Udinese rinviate per il maltempo, i giallorossi potrebbero anche scavalcare l’Inter al terzo posto ma al tempo stesso rischiano anche di essere superati dalla Lazio e scivolare al quinto posto.

Volendo stilare una classifica delle migliori difese, è attendibile il dato della media-gol a partita, non avendo le squadre di serie A giocato un uguale numero di partite non solo in totale, ma anche in casa e in trasferta.

Come detto dopo 18 giornate la miglior difesa in linea generale è la Roma con 11 gol subìti in 17 partite e una media di 0,65 gol a partita. La peggiore è il Benevento con 41 gol incassati e una media di 2,28 gol a partita. Il Napoli è la seconda miglior difesa con 13 gol subìti e una media di 0,72 gol a partita.

Tra le mura amiche comanda la Juventus con appena 4 gol incassati in 10 gare giocate allo Stadium e una media di 0,40 gol a partita, seguita dal Napoli con 6 gol subìti al San Paolo e una media di 0,67 gol a partita.

Nelle gare in trasferta la Roma torna capolista con appena 4 subìti in 8 partite e una media di mezzo gol incassato a partita. Il Napoli per i gol incassati in trasferta è la quarta difesa con 7 gol incassati e una media di 0,78 gol a partita. La sorpresa tra le migliori difese da trasferta è il Genoa secondo con 5 gol subìti in 9 partite e una media di 0,67.