Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, con un post su Instagram si è scusato per il video pubblicato in nottata, in cui appariva ubriaco ed imprecava.

Il belga si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e di aver esagerato, ma di certo non intendeva dare un esempio negativo. Infine si è scusato per le parole utilizzate.