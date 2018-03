Roma – Napoli 1:0 . Decide Pjanic nel primo tempo

Lettori di 100×100 Napoli vi diamo il benvenuto alla diretta testuale di Roma-Napoli, match che si terrà questa mattina, allo stadio Olimpico di Roma, alle 12.30. Partita finita. Il Napoli perde 1-0.

Angolo per il Napoli. Anche il portiere azzurro in avanti.

Quattro minuti di recupero.

Ecco Insigne. Entra al 81′ al posto di De Guzman.

Al 79′ occasione per Gabbiadini. Tiro centrale bloccato da De Sanctis.

Al 75′ esce Higuain per far posto a Duvan.

Al 72′ ammonito Torosidis.

Al 70′ altro cambio per i giallorossi. Esce Holebas ed entra Yanga-Mbiwa.

Al 68′ primo cambio per la Roma. Fuori Pjanic ed entra Paredes.

Al 66′ Grandissima occasione per Gabbiadini che colpisce al volo di sinistro il pallone ma trova un super De Sanctis.

Al 64′ fallo di Astori su Higuain.

Al 61′ primo cambio per il Napoli. Fuori Callejon per Gabbiadini.

Al 57′ ancora un’occasione per Mertens ma il belga è troppo defilato e il suo tiro-cross è respinto da De Sanctis.

Al 55′ ammonito Florenzi per fallo su Mertens.

Al 52′ occasione per Mertens ma il tiro d’esterno è poco angolato per impensierire De Sanctis.

Iniziato il riscaldamento di Insigne, Gabbiadini e Koulibaly.

Inizia il secondo tempo. Nessun cambio per le due squadre



Niente recupero. Il primo tempo finisce 1 – 0 per la Roma. Decide il gol di Pjanic.

Al 41′ Higuain prova il gran gol. Il pallone finisce di poco alto.

Al 38′ occasione clamorosa per il Napoli. Callejon davanti al portiere cede il pallone a De Guzman il cui tiro è stoppato da Manolas.

Al 31′ ammonito Albiol per fallo su Iturbe. Non era diffidato il difensore spagnolo.

Al 29′ Mertens con una serpentina supera Torosidis e Florenzi ma il suo cross è deviato dalla difesa giallorossa.

Al 24′ gol della Roma. Florenzi sulla destra serve Pjanic a centro area che da solo piazza il pallone alla sinistra del portiere azzurro.

Al 20′ ammonito Holebas per fallo su Callejon al limite dell’area giallorossa.

Al 19′ occasione per la Roma. Da un calcio di punizione di Pjanic. La palla attraversa tutta l’area azzurra e poi finisce sul fondo.

Al 15′ De Rossi colpisce il pallone con il braccio a metà campo. L’arbitro Rizzoli valuta l’intervento involontario.

Al 13′ potenziale occasione per gli azzurri. Higuain lancia Jorginho ma il pallone è troppo lungo per il centrocampista azzurro.

Al 10′ secondo fallo di De Rossi su Jorginho. Ammonito il centrocampista giallorosso.

All’ottavo minuto fallo di De Rossi su De Guzman a centrocampo.

Match equilibrato nei primi cinque minuti di gioco.

Al secondo minuto partono i soliti cori che inneggiano al Vesuvio.

Partiti. Il Napoli attacca da sinistra verso destra.

Tutto pronto per il calcio d’inizio. Le squadre sono in campo.

Riscaldamento finito. Le squadre sono rientrate nello spogliatoio.

Problemi al polso sinistro per Higuain. Non è in dubbio la sua presenza in campo.

Le squadre sono in campo per effettuare il riscaldamento.

Queste le formazioni che scenderanno in campo:

ROMA (4-3-3): De Sanctis; Florenzi, Manolas, Astori, Holebas; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Ibarbo, Doumbia, Ljajic. A disposizione: Skorupski, Lobont, Cole, Yanga-Mbiwa, Spolli, Balzaretti, Torosidis, Paredes, Pellegrini, Iturbe, Verde. Allenatore: Garcia.

NAPOLI (4-2-3-1): Andujar, Maggio, Albiol, Britos, Ghoulham, David Lopez, Jorginho, Callejon, De Guzman, Mertens, Higuain. A disposizione: Rafael, Colombo, Strinic, Henrique, Koulibaly, Hamsik, Mesto, Zuniga, Gabbiadini, Insigne, Gargano, Zapata. Allenatore: Benitez.





