Roma-Napoli: tagliandi settore ospiti disponibili per i non residenti in campania

La AS Roma conferma che in merito alla gara Roma-Napoli in programma sabato 4 aprile allo stadio Olimpico, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania.

La decisione è stata presa al termine della riunione del GOS. Durante la stessa riunione è stata deliberata l’apertura delle vendite del Settore Ospiti, i cui tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente da coloro che non hanno la residenza in Campania e che contestualmente sono in possesso della Club Azzurro Card.

Il prezzo del singolo biglietto è di Euro 50.

Le vendite, che potranno effettuarsi solo sulla rete calcio ospiti (e non nelle ricevitorie in Campania), termineranno venerdì alle 19.

Comments

comments