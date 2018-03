Roma, patente sospesa a Nainggolan per guida in stato d’ebbrezza

Brutte notizie per Radja Nainggolan, che oggi ha visto concludersi il processo per guida in stato di ebrezza.

Il centrocampista della Roma, riferisce il belga ‘Het Nieuwsblad’, è stato condannato a pagare una multa da 1600 euro e, soprattutto, alla sospensione della patente di guida per un mese. I fatti, si legge, risalgono ad un anno fa, quando Nainggolan fu fermato in patria dalla polizia il giorno dopo l’amichevole tra Belgio e Grecia. La tesi difensiva portata avanti dal giocatore e dal suo legale non è però bastata ed oggi è arrivata la sentenza sfavorevole.

Comments

comments