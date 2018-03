Roma in rosso, ancora 40 milioni di passivo

La società giallorossa ha comunque migliorato la perdita di bilancio rispetto all’anno scorso.

Un rosso di bilancio da 40,3 milioni di euro. Questo il dato che emerge dall’approvazione, da parte del Consiglio d’amministrazione, della relazione finanziaria relativa all’andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio 2017-18 della Roma. Il risultato economico del club al 31 dicembre 2017 registra un miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (la perdita al 31 dicembre 2016 era di 53,4 milioni di euro) principalmente per due fattori: la partecipazione alla Champions e la riduzione del costo del personale, su cui nel 2016 pesavano maggiori incentivi all’esodo riconosciuti ai giocatori ceduti.

–

Il Cda ha deliberato di fissare in 115 milioni di euro l’ammontare dell’aumento di capitale. Nella semestrale si sottolinea che sul fronte acquisti a febbraio si sono verificate le condizioni contrattuali previste per la trasformazione dell’acquisto da temporaneo in definitivo di Defrel e Schick e che si sono verificate le condizioni contrattuali per l’addio di Zukanović, Doumbia e Iturbe.

Fonte: Ansa

