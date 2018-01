Roma, Tor di Valle: striscioni contro Pallotta

A Roma, presso Tor di Valle, sono stati esposti degli striscioni contro Pallotta, presidente della Roma.

Tor di Valle è la località dove verrà costriuto il nuovo stadio di proprietà del club giallorosso. Questi i due striscioni: “Pallotta spia, vattene via” e “Pallotta U$A e getta”.

Gli striscioni sono stati esposti a distanza di qualche giorno dall’intervento a Londra del patron romanista che, illustrando i programmi futuri per il nuovo impianto nel corso di una convention, ha anticipato l’utilizzo degli ultimi ritrovati tecnologici (come ad esempio scanner facciali e videocamere ad alta definizione), per aumentare il livello di sicurezza e individuare i responsabili di eventuali disordini.

Fonte: Ansa