Roma, Totti verso la guarigione

Il capitano dei giallorossi sta proseguendo la riabilitazione in vista del match contro il Napoli

Come riportato dal sito ufficiale della Roma:“Totti ha effettuato in mattinata, presso la casa di cura Villa Stuart, un’ecografia di controllo al flessore sinistro che ha evidenziato un miglioramento dell’elongazione e dello stato infiammatorio della fibrosi. In calciatore prosegue il programma di recupero.” La presenza del Campione del Mondo 2006 resta comunque in dubbio per la sfida contro la squadra di Benitez che si preannuncia spettacolare e importante per mantenere intatte le ambizioni Champions delle due squadre.

Articolo di: Valerio Intermoia

Comments

comments