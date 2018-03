Roma, ultime prove tattiche anti-Napoli a Trigoria

I capitolini cercano il riscatto in campionato nel big-match di domani sera.

Eusebio Di Francesco sprona i suoi a dare il meglio dopo gli ultimi risultati negativi, il tecnico continua a caricare la squadra in ogni seduta in vista della sfida al Napoli di domani sera allo Stadio San Paolo. Stamane i calciatori giallorossi si alleneranno nuovamente al centro tecnico di Trigoria agli ordini dell’ex allenatore del Sassuolo, che poi alle 14 parlerà nella consueta conferenza-stampa pre-match.

–

Questo il report dell’allenamento di ieri. La seduta è iniziata con l’analisi dei movimenti del Napoli in sala video, successivamente la squadra si è spostata in palestra prima di scendere in campo. Sul rettangolo verde i calciatori, dopo il consueto riscaldamento, hanno fatto prima un po’ di torello e poi provato numerose esercitazioni tattiche. Di Francesco ha tirato un sospiro di sollievo, dopo Gonalons ieri sono rientrati in gruppo anche Davide Pellegrini e Nainggolan, lavoro specifico differenziato invece per Luca Pellegrini e Karsdorp.

–

