Romagnoli e Conti non ci saranno contro il Napoli. Conti stagione finita

Il report medico su Romagnoli e Conti da parte del Dottor Melegati.

Dichiarazioni prese dal sito ufficiale del Milan: “Romagnoli domenica nelle prime fasi della partita ha avuto un risentimento muscolare, si è fermato prontamente e questo risentimento poi si è dimostrato essere una piccola lesione muscolare, quella che noi consideriamo 3A, di primo grado, piccola e con poche fibre coinvolte in sostanza: una lesione che viene affrontata in maniera molto cauta, abbiamo impegni in un prossimo futuro importanti. Una valutazione verrà fatta tra 10/12 giorni, e questa nuova valutazione ci permetterà di essere precisi sui tempi di recupero. Per quanto riguarda Conti, sta molto bene, sia dal punto di vista clinico che del morale: è passata una settimana dall’intervento e tutto sta procedendo bene. E’ molto presto naturalmente per parlare di tempi di recupero, sta affrontando i vari step del cammino riabilitativo, ma fin qui tutto bene”.

