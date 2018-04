Romairone: “Proveremo a fare punti col Napoli. Inglese? Si farà conoscere”

Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo Verona, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione dei gialloblu, prossimi avversari del Napoli.

“La partita col Sassuolo è stata equilibrata e per come si era messa la partita è stato un brutto colpo prendere quel gol rocambolesco perché abbiamo bisogno ancora di punti per il nostro obbiettivo. Dobbiamo prendere quel che di buono c’è. Sarebbe bello fare una partita simile contro il Napoli anche se sappiamo che l’avversario è proibitivo ma abbiamo bisogno di fare punti e di muovere la classifica. Abbiamo portato via punti al Napoli all’andata, ci proveremo al ritorno.

Noi a ottobre avevamo 20 punti, pensavamo di fare tutt’altro campionato. Poi siamo entrati in un vortice da cui è difficile uscire. L’ambiente e la squadra sono compatti, fattori che ci fanno ben sperare. Siamo stati poco reattivi nel cercare di cambiare lo stato delle cose, le altre corrono e hanno una forte abitudine alla sofferenza. Siamo in allerta e abbiamo fatto 4 punti in 2 partite difficili, dobbiamo restare attenti, i punti salvezza ci sono ancora e dobbiamo prenderli ovunque.

Giaccherini e Inglese potevano dare una mano al Napoli, sono buoni giocatori. Ma guardando i fatti non avrebbero avuto la possibilità di essere protagonisti. Sarri ha deciso di affidarsi a un nucleo di giocatori e gli altri fanno fatica. Sono giocatori che abbiamo voluto fortemente, Giaccherini ha qualità che servivano fortemente nella nostra situazione. Inglese ha le qualità per farsi conoscere anche dai tifosi del Napoli, abbiamo voluto trattenerlo perché era troppo importante per noi”.

