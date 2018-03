Rosetti: “Il progetto VAR in Italia procede in modo positivo”

Roberto Rosetti, ex arbitro e attuale responsabile del progetto VAR, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai

“Gli arbitri in FA Cup hanno visto le giuste immagini, ma c’è stato un errore. In televisione abbiamo visto altro. Siamo solo all’inizio e dovremo migliorare. Il progetto VAR in Italia prosegue in modo molto positivo.

Ieri ci sono state due situazioni di fuorigioco e in entrambe l’intervento è stato preciso e accurato.

I goal di Bonucci e Hamsik sono stati giustamente annullati.

Dobbiamo essere soddisfatti di come stanno andando le cose, miglioreremo, questo è il nostro obiettivo, soprattutto dal punto di vista dell’uniformità. In sei mesi si è fatto un ottimo lavoro e ci sono comportamenti molto positivi.

I giocatori hanno recepito questo progetto, le ammonizioni per proteste sono molte meno, in questo modo si migliora anche il nostro calcio.

Sta andando bene anche con i tifosi, tutti vivono il VAR in modo positivo, bisogna migliorare sulle situazioni oggettive, come il fuorigioco, stiamo andando anche molto bene sui tempi.

Il gol di Bonucci era facile da vedere mentre il fuorigioco di Hamsik è stato più difficile da analizzare, per quello è stato impiegato più tempo.

Vengono prese decisioni corrette che sono decisive per il campionato: dobbiamo concentrarci su questo.

I tedeschi e i portoghesi hanno una sala centralizzata, a Colonia e a Lisbona, e hanno avuto problemi tecnologici, non è stato facile per loro, probabilmente stanno facendo più fatica rispetto a noi anche se la Bundesliga sta migliorando molto.



VAR in Europa? Noi ci abbiamo messo del tempo per adottarlo in Italia, servirà anche alla Uefa.

