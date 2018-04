Roures (MediaPro): “L’accordo Sky-Mediaset non cambierà il progetto MediaPro”

Il leader di MediaPro, Jaume Roures, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Reuters ed ha parlato dell’attuale situazione dei diritti tv per il campionato italiano.

«L’accordo tra Mediaset e Sky cambia completamente il mercato. Non è un problema per Mediapro. Se la concorrenza svanisce è un problema per il mercato e potrebbe diventarlo per il calcio in Italia»

Sono queste le parole del leader di MediaPro che proverà ancora a convincere la Lega ed i club che creare un canale dedicato esclusivamente alla Serie A sia la cosa migliore per il futuro.

Roures, inoltre, specifica che il ritardo della pubblicazione del bando è dovuto all’esigenza di rivalutare la situazione dopo l’unione d’intenti fra Sky e Mediaset.

