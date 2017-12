L’ex attaccante di Lazio ed Inter ha parlato durante Tribuna Stampa, su TMW Radio.

“Io ho parlato con il fratello, a lui piacerebbe tornare. Penso al Napoli no, anche se non si era lasciato bene. Di sicuro però vuole tornare in Italia. Chi se lo può permettere? Juve, Inter, Roma. La Lazio deve comprare giocatori più forti. Dico al presidente, compra Cavani! Dove va, segna. A Roma ci andrebbe volentieri”.