Rubino: “Napoli attentissimo ai controlli cardiologici per i suoi calciatori”

Il professore e cardiochirurgo, collaboratore della SSC Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Canale 5.

“Com’è possibile che uno sportivo possa morire così? beh, si cerca sempre di capire – e non si smette mai di farlo – come avviene tutto questo, per poi eventualmente poterlo prevenire in futuro. Al Napoli posso dire che Aurelio De Laurentiis è molto attento a questo genere di cose, i calciatori della squadra partenopea fanno controlli accuratissimi ogni semestre. La morte per bradicardia? può dire tutto o niente, il problema è che potrebbe essere un fattore scatenante ma non la causa stessa”.

