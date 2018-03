Rubrica semiseria – Teng ragione io!

E quindi stiamo ancora là…

Nonostante: la rosa corta; Verdi ca nun è voluto venì; Goulham ca se scassat nata vot; l’uscita deliberata dalla Coppa Italia; l’uscita deliberata dalla Champions League; l’uscita deliberata dall’Europa League; i media napoletani, dove vivacchiano, sbracati, pingui “santoni” dell’opinione, che chiedono conto dopo un pareggio a Milano contro L’Inter!!

(non un pareggino a Ferrara contro la Spal, nun sacc si me spieg?!?!’); le maleparole di Sarri durante le conferenze stampa; i “salottini” nelle reti nazionali a pagamento, dove stazionano “ a pagamento”, ex giocatori tifosi dell’Inter, dalla Juve, della Roma, che apparentemente incensiano il gioco di Sarri, ma veren semp che siamo “nervosi”, “impreparati alla pressione”, “monotematici nelle soluzioni tattiche”, “piagnoni” e chi più ne ha più ne metta; le testate giornalistiche sportive, che quando vincono “quelli lì”, scrivono CIAONEEEE, con in primo piano il centravanti della Juve ed il suo faccione, e quando invece “bucano” la partita con una candidata alla retrocessione, si scordano il CIAONE e mettono in primo piano il ciclista ed il suo “impresone”;

che quando il Napoli vince una a zero, gioca male, quando vince sei a zero, è antisportivo, l’abolizione del VAR nelle partite di “quelli lì”; Reina ca firm pe nata squadra, nu mes primm di giocare contro quell’altra squadra; Inzaghino che quann pigl otto palloni dal Napoli, s’allament, e quando perde uno a zero al 93 esimo, in casa, contro “quelli lì”, dopo un rigore negato grosso quanto la panza di Cannavacciuolo, dice che “sono cose che capitano” (!!!); Gasperini che fa esordire in serie A, giocatori della Primavera nella partita di Torino contro la squadra più forte di Italia, una delle più forti d’Europa, due volte finalista Champions negli ultimi tre anni… e ci sta dai, sti uagliun si devono pure fare le ossa!!!!

i tifosi del Napoli, alcuni, ca se scoraggian dopo una sconfitta ed un pareggio contro Roma ed Inter, e non contro la Sangiovese ed il Canicattì (cu tutt o rispett!!) e disertano per buona parte lo stadio nella partita più importante dell’anno!!; Nonostante queste piccole “inezie”, nuje stamm ancora là!! Stiamo ancora con il Nostro fiato terrone sui loro colli sabaudi! Stiamo ancora con il nostro gioco da “circo” a contrastare i loro “bunker e contropiede”! Stiamo ancora con la Nostra passione, la Nostra ingenuità, la Nostra gioia, il Nostro senso di appartenenza a “combattere” la loro apolide e machiavellica sete di vittoria. Nonostante tutto, stamm ancora là!!!

A cura di Federico Iossa

