Rubrica semiseria – Teng ragione io!

Mancano 7 partite alla fine di questa annata meravigliosa, in cui il Napoli, se si fosse giocato ad armi pari, avrebbe CERTAMENTE vinto lo scudetto (magari accadrà il miracolo anche ad armi dispari chissà…).

Abbiamo fatto parlare di Noi nel mondo, grazie al gioco di Mr Sarri…siamo 17esimi nel ranking Uefa, nonostante quest’anno nelle competizioni Europee siamo stati abbastanza deludenti, e sicuri comunque, pare, della seconda fascia nella prossima Champions ormai certamente guadagnata!

Io non so cosa accadrà nelle prossime 7 gare, probabilmente vedremo ancora le “brutte e cattive” facce degli avversari andare a sbattere sui gomiti e sulle nocche di Chiellini, Liecsteiner, Pjanic, Benatia….forse i loro “testicoli irrequieti” andranno nuovamente a colpire le braccia spalancate per amore dai vari Barzagli, Rugani, Marchisio….

Oppure ancora assisteremo allo spettacolo inebriante di un balletto poetico e commovente, stile Bolle, con tanto di carpiati e smorfie di concentrazione e dolore fisico e morale dei vari Dybala e Cuadrado…o forse, per concludere, saremo tutti coinvolti solidarmente con le “battaglie contro le ingiustizie” del Guevara bianconero, quel barilotto d’oro da 90 milioni, che manda sistematicamente a f….an cubo l’arbitro di turno, prendendosi come sanzione delle “cattivissime occhiatacce” di paterno rimbrotto!! Non lo sappiamo…o forse si, lo sappiamo, e nun ce ne fott proprio!!

L’unica cosa che ci dobbiamo augurare noi amanti del bel gioco, del gioco “pulito”, delle regole, è che i Nostri ragazzi non smettano di giocare per divertirsi e divertire, non mollino la presa proprio adesso, non si facciano sconfortare da un “stato di cose” consolidato e alquanto incontrovertibile! Lo devono fare per loro stessi, e per gli sforzi (lautamente ripagati sia chiaro eh???!?!?) che hanno fatto da inizio anno, ma sopratutto lo devono fare per Noi, per il loro popolo, per i Colori per i quali combattono e si divertono!!

FNS, uagliù…TU NON DEVI MOLLARE.

A cura di Federico Iossa (Ultramici)

