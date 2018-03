Rugani: “Scudetto obiettivo principale, ma vogliamo vincere tutto”

Daniele Rugani, difensore della Juventus,ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

“L’obiettivo di quest’anno è quello di migliorare, giocare sempre più partite e avere un ruolo sempre più importante in questa squadra, contribuendo alla conquista di altri trofei. Il nostro obiettivo è vincere ogni competizione: il campionato è il nostro principale obiettivo, ma vogliamo trionfare anche in Coppa Italia e Champions. Siamo in corsa per tutte e tre le competizioni e faremo il massimo per andare avanti in tutte: in venti giorni ci giochiamo buona parte di questa stagione. Il mister mi sta “addosso” in senso positivo, mi chiede di migliorare sulla gestione della palla e su qualche situazione di fisicità. La fiducia c’è, lo vedo, e questo è quello che conta. Siamo un gruppo forte non soltanto negli undici ma in tutta la rosa: il mister sa chi mandare in campo in ogni partita e sa che ognuno di noi farà il massimo per dare il proprio contributo”.