Rui: “Fa malissimo uscire, complimenti all’Atalanta. Il problema non è chi gioca meno”

Mario Rui, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport.

Queste le sue parole: “Fa malissimo uscire perché era un nostro obiettivo arrivare fino in fondo alla competizione e ci dispiace ma l’importante è ripensare subito alla prossima partita.

Nella gara oggi non abbiamo fatto del nostro meglio ma bisogna fare i complimenti all’Atalanta che ha disputato una grande partita.

Se torniamo dietro nel tempo contro l’Udinese abbiamo giocato una buona gara con giocatori impegnati meno e non credo he oggi il problema siano stati loro.

Io sto meglio, mi manca qualcosina e cercherò di mettermi al meglio al più presto possibile.

Ghoualm? Stava facendo un campionato straordinaro e lo pensano tutti e non ce ne sono migliori al momento in giro. Tuttta la squadra ha cercato di fare bene, ora sta meglio e lo aspettiamo a braccia aperte”.